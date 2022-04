Continuano gli abbandoni illeciti dei rifiuti: Rieco in azione ￼

Nella mattinata di oggi martedì 5 aprile la Rieco Sud ha riscontrato l’abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di sanitari in viale Trieste nei pressi del sottopassaggio pedonale e di ingombranti vari ancora imballati a Rio Vivo, nella medesima area ripulita lo scorso giovedì.

Tutti i rifiuti abbandonati sono stati rimossi e portati a smaltimento.

L’Azienda rinnova l’appello a tutti i cittadini ad una maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio e invita a denunciare alle forze dell’ordine gli illeciti ambientali al fine di salvaguardare la salute e il decoro della nostra città.

Si ricorda che i rifiuti ingombranti, i Raee e gli sfalci da giardino devono essere portati all’Ecocentro di via Arti e Mestieri, aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

Per il ritiro a domicilio basta prenotarsi gratuitamente chiamando il numero verde 800.688.712 o recandosi presso l’Ecosportello Rieco Sud in via Arti e Mestieri, 27 aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.