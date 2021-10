Continuando con oggetto e stile

“ALESIA ED I SUOI COMPAGNI DI VIAGGIO” ANCHE QUESTA SETTIMANA OSPITANO IL PREZIOSO CONTRIBUTO DELL’AMICO LEONARDO, CHE DI CUORE RINGRAZIANO.

di Leonardo Lavacchi*

Cesare Segre fa notare, citando Michail Bachtin e Gianfranco Contini, come siano state individuate nella storia del romanzo due correnti parallele e antagoniste: una è rappresentata dalla letteratura d’intrattenimento o d’avventura o d’intreccio, che, ricorrendo a un linguaggio medio, si concentra sulla narrazione e sui personaggi; l’altra da opere che puntano sulla pluralità di voci e di lingue dei personaggi, in rapporto con il confronto delle loro opinioni, e sull’accostamento di prospettive diverse. Dal momento che i criteri di classificazione, sempre secondo Segre, dovrebbero essere linguistici e formali, riteniamo che vadano inclusi nel primo tipo anche i romanzi imperniati su argomenti di grande interesse: storici, politici, sociali, religiosi. In definitiva, la differenza non sta nel tema, ma nel modo in cui questo è trattato, cioè nell’atteggiamento dell’autore che si concentra su cosa dire oppure su come dirlo. Probabilmente esistono anche delle zone intermedie, e crediamo che la collocazione verso l’uno o l’altro dei due estremi dipenda dall’esito del conflitto, per tornare ai termini che abbiamo usato nel precedente articolo, fra oggetto e stile.

Dal momento che sembra inevitabile includere la poesia – o almeno la lirica – fra i testi nei quali è lo stile a prevalere, si è tentati di cercare di stabilire in cosa si distingua essa dalla prosa, a parte il banale ma pur sempre convincente – se non altro per l’autorevole fonte da cui proviene l’indicazione – requisito del tenere in non cale i margini del foglio, appannaggio esclusivo della poesia. Dobbiamo confessare che ci sentiamo inadeguati a risolvere tale quesito, e ci limitiamo ad osservare il diverso atteggiamento del lettore, che sovente esige dal testo in prosa un senso compiuto e immediatamente accessibile, tollerando invece nella poesia una certa indeterminatezza del significato. Così il verso Ognuno sta solo sul cuor della terra è giustamente celebrato anche se – o forse proprio per quello – malgrado tutte le interpretazioni che si possono dare e sono state date non è per niente chiaro cosa mai sia il cuor della terra. Sembra che ciò dipenda dall’attribuire alla poesia la funzione di alludere, suscitare, evocare – che poi è ciò che fanno, o perlomeno vorrebbero fare, i testi incentrati sullo stile – mentre la prosa dovrebbe limitarsi a raccontare e informare.

È evidente che se l’interesse di un romanzo è affidato all’intrigo, alla suspense, al brivido, ogni divagazione, ogni mancanza di chiarezza immediata, costituiscono una perdita di tempo difficilmente sopportabile; lo stesso accade se ciò che importa è il settore inesplorato, la notizia non ancora conosciuta: in entrambi i casi ci si indigna se una frase eccessivamente lunga costringe a ricercarne l’inizio, così pure se un termine inusuale rende necessaria la consultazione di un dizionario. L’ho letto tutto d’un fiato, non sono riuscito a chiuderlo prima di arrivare all’ultima pagina sono i migliori complimenti per questo tipo di opere. Da qui che si sia formata una schiera di esperti – giornalisti soprattutto nel campo dell’informazione, specialisti dell’intrigo dalla fantasia sfrenata per gli altri generi – dotati di una facondia inestinguibile, con i quali non potrebbero competere, se cercassero di affrontarli nel loro terreno, gli scrittori che sono anche in qualche misura artisti e poeti.

Osserviamo per inciso come sia inevitabile che la lettura di un testo nel quale prevalga l’oggetto provochi un decadimento immediato dell’interesse per il testo stesso: una volta conosciuta la notizia che ne è alla base, l’informazione non ha più valore; una volta scoperto il colpevole del delitto sul quale è incentrato il romanzo, svanisce la suspense. È invece perfettamente normale leggere e rileggere numerose volte una poesia per gustarne le suggestioni che ogni volta si rinnovano e ci sorprendono. Ma non è la stessa cosa con la prosa che apprezziamo per lo stile, il cui godimento è inesauribile in quanto mai è completamente delineato ciò che lo provoca? Sono questi i romanzi o i libri di poesia che teniamo sul comodino e apriamo a caso – non potremmo certo farlo con un giallo già letto – nelle notti insonni che grazie ad essi divengono sopportabili.

Gli artisti e i poeti, dicevamo, non riescono a essere anche dei confezionatori, perché non è loro concessa una libera scelta delle modalità espressive. Quando il testo si presenta in una forma di non facile lettura e comprensione, ci si chiede se ciò non sia dovuto a una vena sadica dell’artista, a una mancanza di rispetto nei confronti del lettore al quale si complica – e certe volte inutilmente, sembra – la vita. Ma ciò dipende davvero dalla volontà dell’autore? Al riguardo, due scrittori che hanno affidato le proprie fortune esclusivamente allo stile, lo escludono: “Non ho fatto altro che obbedire a un intimo imperativo e, con disciplina, servirlo” afferma Antonio Pizzuto in un suo celebre articolo. E Carlo Emilio Gadda replica a una recensione di Giacomo Devoto facendo notare che il suo stile non è un fatto di scelta bensì un fatto necessario e necessitante.

L’accettazione delle conseguenze è invece una scelta. Ancora Pizzuto: “No, il problema della comprensibilità è questo: che il lettore deve educarsi a comprendere quello che legge, non che lo scrittore deve sforzarsi a fargli capire, perché sennò diventa Fröbel lo scrittore, no? Noi non abbiamo preoccupazioni pedagogiche, l’autore non ha preoccupazioni di questo genere […] Il lettore non interessa, il lettore non deve interessare. Lo scrittore non deve preoccuparsi del lettore. Io avrò venticinque lettori, forse meno. Ma che cosa mi importa?” E Gadda a Gianfranco Contini: “Non credo all’esistenza di un pubblico come ente a sé: il mio pubblico sono i 25, forse gli 8 oppure 10 lettori che mi onorano di una lettura quale può essere la tua […] in realtà io scrivo per due o tre persone […]”. Poi in realtà i lettori sono più numerosi di quanto potessero prevedere, forse non del tutto sinceramente, questi autori, e soprattutto si rinnovano nel tempo. Ne resta esclusa una schiera preponderante, contro la quale inveisce Nello Filippetti nelle pagine iniziali del romanzo Sigarmio: “quei lettori che vogliono lo scrittore preceduto da loro stessi nella scoperta dell’acqua calda […] tutti quei lettori che, invece di darsi delle risposte, si fanno delle domande a carico degli altri; che pretendono dal libro le giustificazioni che l’hanno indotti a comprarlo e, dallo scrittore, la chiave per entrare in casa propria”.

In definitiva chi legge deve rendersi disponibile ad affrontare gli scogli che incontrerà nel suo cammino. Sia la complessità sintattica e lessicale, obbligando alla ricostruzione dei nessi non immediatamente recepiti e alla ricerca di denotazioni poco accessibili, sia la reticenza semantica, che ostacola il reperimento del valore referenziale (chi, dove, quando), richiedono una partecipazione attiva al processo creativo, una percezione anche precedente alla comprensione, ci dice ancora Pizzuto, che mette sullo stesso piano autore e fruitore. E pensiamo che ci sia maggior rispetto del lettore nel vederlo affiancato in un processo di comune scoperta mai esaurito, che nel considerarlo utente al quale offrire – nel senso di vendere – un prodotto di facile consumo.

Le immagini di questo articolo, così come quelle del precedente, sono state create da Alberto Lavacchi.

*Leonardo Lavacchi

pensionato, lessicografo, grammatico e traduttore (per ex professione), letterato (per passione), narratore (per ossessione). È autore di romanzi e racconti poco letti. Ciò che pretende da un racconto, al limite anche da un romanzo, è che sia degna cornice di qualche bella frase.