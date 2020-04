Continua “l’assist” al Molise e al Sud di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli torna con le sue “riflessioni sparse” a parlare della fase 2 dopo che in un post aveva già preso le “difese” del Molise e in generale del Sud. QUI l’articolo.“Il decreto è uguale per tutti- scrive la Lucarelli su Il Fatto Quotidiano in un articolo dal titolo “Coronavirus, un decreto fatto da donne per penalizzare i puttanieri”- La fase 2 ricorda quando a scuola c’era un compagno che lanciava il diario della secchiona fuori dalla finestra e l’insegnante, per punizione, toglieva il diritto alla ricreazione a tutta la classe: “Perché punisce anche noi che non abbiamo fatto niente?”. Ecco. Molise, Umbria, Basilicata, Sardegna e altre regioni in cui il contagio è ormai sotto controllo, devono rispettare i tempi di regioni come il Piemonte o la Lombardia in cui il contagio è ancora fuori controllo. E se qualcuno prova a protestare, “Eh ma hai presente il prodotto interno lordo della Lombardia?”. Appunto. Hai presente il prodotto interno lordo di un parrucchiere molisano? Perché non permettergli di ricominciare un mese prima rispetto a quello milanese? Diciamoci la verità: se i contagi, al contrario, fossero stati alti in Molise e ormai pari a zero in Lombardia, ci saremmo detti ad alta voce quello che si dice a bassa voce da anni: il Molise non esiste”. Il pensiero della Lucarelli sembrerebbe essere quello di molti. In Molise, ad esempio, ci sono tanti paesi a contagi zero che però dovranno allinearsi alla normativa generale. Per qualcuno si è trattato di un assist della Lucarelli ai meridionali ma non sono mancate le polemiche sull’onda anche delle ultime dichiarazioni di Feltri, che hanno “rispolverato” quella vecchia e quanto mai viva diatriba tra nord e sud.