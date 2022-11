Continua la polemica tra Pallante e la Boccardo. La segretaria Uil: «Pensi ai treni e ai Centri per l’Impiego»

La sindacalista: «Siamo i più bistratti d’Italia e gli unici a usare ancora i 663. Il mio ruolo è costituzionalmente garantito»

Prosegue il botto e risposta tra la segretaria regionale della Uil Tecla Boccardo e l’assessore regionale Quintino Pallante. Ieri l’intervento dell’assessore dopo le dichiarazioni della Boccardo in merito ai dati relativi alla qualità della vita in Molise.

«Mi fa piacere che finalmente un esponente politico – ha replicato la segretaria della Uil Molise – si degni di raccogliere qualche sollecitazione che arriva dalle parti sociali.

Non a caso, questa giunta regionale si è distinta nella storia del Molise per essere l’unica ad aver messo d’accordo tutto il partenariato, contro di essa, per confutare e contestare un metodo assolutamente inconcepibile riguardo al rispetto dei ruoli. Ma venendo all’attacco personale che mi riserva l’assessore Pallante, è sorprendente vederlo così attento alla qualità della vita in regione, che per lui in Molise pare essere ottima. Probabilmente guarda alla sua, di qualità della vita, da assessore regionale.

Purtroppo assessore, la mia non è un’opinione personale ma un riferimento a dati inconfutabili provenienti da un’analisi stilata dal Sole 24 ore che purtroppo vede il Molise peggiorare nella sua posizione complessiva.

Ci complimentiamo con questo approccio che non prevede di migliorare le cose guardando a chi fa meglio, ma giustifica tutto guardando chi (pochissimi) sta peggio! Comunque chiedesse ai Molisani se sono soddisfatti della loro qualità di vita.

Al riguardo, però, mi piace ricordare all’assessore Pallante che essa è misurata anche da alcuni indicatori, guarda un po’, come il trasporto pubblico! Ebbene, in questi anni non ricordiamo grandi interventi rispetto al suo settore, sia dal punto di vista del trasporto su gomma che su ferro.

Rimaniamo ancora la regione più bistrattata e presa in giro d’Italia, quando arriviamo nelle stazioni con i nostri carri bestiame! Probabilmente l’unica regione d’Italia a usare ancora le bellissime 663! Tuttavia, non comprendo da parte di Pallante tutta questa attenzione al mio presunto impegno sociale e civico che lui fraintende con quello politico. Evidentemente non ricorda bene quello che è il ruolo delle parti sociali, non frequentandole, cioè quello di proporre e anche di alzare la voce quando lo ritengono opportuno in difesa del lavoro e delle persone. Poi, se lui dispone di qualche documento politico che contempli il mio nome, magari ne possiamo anche parlare. Intanto, l’invito che gli rivolgo è di dedicarsi di più ai suoi settori, magari provando a portare a termine il concorso per il potenziamento dei centri per l’impiego, fermo al palo, che stanno praticamente fallendo senza personale e dal 1 novembre anche senza Navigator.

La regione – prosegue Tecla Boccardo – è stata capace a stento e con enorme ritardo ad avviare una selezione, ma che non riesce a espletare dimostrando una straordinaria disorganizzazione. Assessore Pallante, non pensi se Tecla Boccardo vuole fare politica, l’azione sindacale e le nostre battaglie non si fermeranno dinnanzi alla inutile e sterile polemica, noi siamo il sindacato delle persone e giudichiamo l’azione politica nel merito delle questioni e continueremo a farlo. E il mio ruolo di rappresentanza di interessi diffusi mi è costituzionalmente riconosciuto, per fortuna.

Magari pensi di più e meglio ai treni, pensi a garantire servizi e a sostituire i 40 autobus Euro2 che a gennaio si dovranno fermare, pensi a fare concorsi, pensi a garantire almeno gli attuali livelli occupazionali nei settori a lei assegnati.

Caro assessore Pallante, i tanti primati che il Molise colleziona sono frutto delle vostre scelte, non di quello che prova a sottolineare Tecla Boccardo. Dalla povertà che avanza, ai giovani costretti a lasciare questa terra per lavorare altrove, piuttosto che lo spopolamento delle aree interne.

E non so se capita anche nei suoi uffici, ma nei nostri, ogni giorno, arrivano cittadini umiliati da questa politica e dalle sue scelte, con le lacrime agli occhi, perché non si riescono a garantire neppure alcuni diritti minimi.»