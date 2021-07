Continua il viaggio di Giovanni Messina, il campobassano che si è messo in viaggio, a piedi, dal capoluogo regionale, per raggiungere Barcellona. Ieri Messina era a Savona, dove ha incontrato delle persone che lo hanno invitato a cena. «Oggi – ci ha detto – mi trovo invece a Finale Ligure; domattina farò un tracciato di circa 20 chilometri per arrivare a Ceriale e poi dovrei raggiungere Albenga (conosciuta anche come la Citta delle cento Torri)».