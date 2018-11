Continua il silenzio stampa. Duro faccia a faccia tra un gruppo di tifosi e la squadra

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Altra sconfitta, altro silenzio stampa. Che in realtà non è mai stato revocato. Prosegue il “mutismo” in casa Campobasso dopo la seconda sconfitta consecutiva, la quinta in dieci parti- te. Ancora due palloni raccolti in fondo al sacco, e siamo a cinque con quelli di domenica l’altra presi dal Pineto. Insomma, la depressione sta prendendo piede nel capoluogo calcistico, e anche la rabbia. E sì, partiamo proprio da quest’ultimo aspetto. Ieri sera un gruppetto di tifosi rossoblù ha atteso il pullman della squadra di ritorno da Notaresco per manifestare tutto il proprio disappunto per la situazione che si è venuta a creare. Tutto molto spiacevole, nessuno pensava che dopo due mesi e mezzo di campionato ci si sarebbe ritrovati a dover parlare di questo. Momenti di tensione, chiaramente: più di qualcuno ha alzato la voce spiegando a muso duro che le cose non possono continuare così, “serve una scossa”. I giocatori hanno fatto le solite promesse, impegno, riscatto, di fronte a prestazioni ben al di sotto delle attese. Insomma, una sorta di ultimatum in vista di altri tre impegni ravvicinati. E sì, perché domenica arriva il Montegiorgio, mercoledì altro turno infrasettimanale a Vasto e quattro giorni dopo sfida casalinga al Real Giulianova. E poi la corazzata Cesena al “Manuzzi”. Un novembre tosto prima che si apra il mercato dicembrino. Proprio alla finestra invernale si guarda con sempre maggiore ansia per mettere a posto l’organico. Saranno almeno quattro i movimenti in entrata, in tutti i reparti.