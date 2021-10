Continua il crollo demografico in Molise: in 6 mesi persi 2mila residenti

Molise, pubblicato il bilancio demografico Demo Istat relativo al periodo gennaio-luglio: in regione lo spopolamento avanza in maniera inesorabile. A gennaio i residenti in Molise erano 296.547 e a fine luglio 294.508. Questa la fotografia che mostra numeri impietosi, nell’arco di sei mesi, per la regione Molise e che ormai non rappresentano più una novità: nella prima metà dell’anno in corso il Molise perde per strada 2.039 residenti. Nel dettaglio, l’Istituto riferisce che a gennaio 2021 i nati sono 129, i morti 463, i nuovi iscritti all’anagrafe 545, i cancellati 605; a febbraio 124 i nati, 261 i morti, 435 gli iscritti, 574 i cancellati; a marzo 160 i nati, 467 i morti, 500 gli iscritti, 570 i cancellati; ad aprile 135 i nati, 360 i morti, 527 gli iscritti e 613 i cancellati; a maggio 131 i nati, 310 i morti, 574 gli iscritti e 608 i cancellati; a giugno 128 i nati, 313 i morti, 526 gli iscritti e 537 i cancellati; a luglio 142 i nati, 331 i morti, 688 gli iscritti e 647 i cancellati. Ad aprile la regione è scesa sotto i 300mila abitanti. Un calo che dunque continua senza sosta: tra circa 40 anni, se si continua di questo passo, la nostra regione avrà la metà degli abitanti e tra circa 80 potrebbe non avere più residenti.