Continua a spacciare mentre è ai domiciliari, blitz della Mobile

I dettagli dell’operazione condotta in via Quircio

Un blitz che possa definirsi tale non può prescindere dall’effetto sorpresa. Ed è quello che ha ottenuto l’attività di prevenzione e repressioni crimini contro lo spaccio di droga condotta oggi pomeriggio dagli uomini della sezione Narcotici presso la Squadra Mobile di Campobasso che hanno “visitato” un’abitazione di via Quircio all’interno della quale si trovava una donna agli arresti domiciliari. In sua compagnia i poliziotti hanno trovato anche due soggetti con precedenti di polizia. Uno di loro, alla vista degli agenti ha lanciato fuori dalla finestra un involucro, poi recuperato, che conteneva 4 grammi di eroina. Successivamente è stato trovato un altro grammo di sugar brown e denaro contante per 1000 euro (presumibilmente provento di spaccio), oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. A carico delle tre persone sono scattate denunce penali, fra le quali quella a carico della donna che, essendo ai domiciliari non poteva assolutamente ricevere visite da estranei. E, a quanto pare, continuava a spacciare pur essendo destinataria della misura coercitiva. Gli investigatori agli ordini del dottor Raffaele Iasi, capo della Mobile, sono costantemente impegnati in questa complessa opera di prevenzione di reati connessi all’uso e allo spaccio di stupefacenti a Campobasso e nei territori limitrofi e i risultati ottenuti mitigano in parte l’allarme lanciato recentemente dal procuratore capo Nicola D’Angelo il quale ha avuto modo di ribadire, durante un incontro pubblico, che in provincia giungono mensilmente dai 4 ai 6 chili di cocaina. Dato che si tramuta in un volume d’affari pari a oltre 600mila euro mensili che vanno a rimpinguare le casse della malavita organizzata, in particolar modo quella pugliese e campana.