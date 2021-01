«Continua a non placarsi il quesito: Pirlo è l’uomo giusto per la madama in bianco e nero?»

«Torna di attualità ( forse lo è sempre stata..), soprattutto dopo la disputa del derby d’Italia Inter- Juve , la domanda se la scelta dei sabaudi sia stata un’idea lungimirante o, piuttosto, un compromesso per tenere buono lo zoccolo duro dello spogliatoio bianconero, fatta comunque passare mediaticamente, come un’infatuazione del presidente Agnelli.

Avevamo già trattato l’argomento su queste colonne verso fine ottobre, evidenziando il bonus di cui ha goduto nella scelta per essere stato un grande campione da calciatore, anche della Juventus; quindi,almeno da quel versante, ci appare pleonastico orientare la nostra analisi.

Dove invece vogliamo posare l’attenzione ,è nel cercare di capire , attenendoci il più possibile ai fatti, in quale categoria di allenatori ha mostrato finora di appartenere questo potenziale predestinato della panchina: ai gestori, o, agli istruttori, (se preferite) giochisti, per usare un neologismo parecchio in voga tra gli opinionisti.

Vogliamo quindi mettere in relazione, i propositi espressi attraverso le dichiarazioni programmatiche di Mister Pirlo, con l’analisi, soprattutto tattica, delle gare sin qui giocate , cercando di lasciare ai tifosi che non hanno obblighi di sorta, i giudizi sommari. Vorremmo insomma evitare di scrivere , come hanno fatto i quotidiani sportivi più prestigiosi alla vigilia di Inter-Juve , giudizi sommari del tipo : “ Antonio il duro, Andrea il creativo”. Oppure, con Pirlo , Eriksen avrebbe giocato.. Credo che agli analisti, sia richiesta competenza e volontà di approfondire i contenuti, per evitare il più possibile parzialità.

La nostra fonte, in linea con quanto detto, non può che essere la sua tesi, discussa il 20 settembre dello scorso anno nell’aula magna di Coverciano, dove ha ottenuto il diploma UEFA Pro , con la votazione di 107 su 110. Un esame, lo ricordiamo al solo scopo cronachistico, che aveva fatto decisamente inalberare Mario Sconcerti, uno dei più celebri giornalisti sportivi italiani, che lo aveva sdegnosamente definito : “ un esame da seconda, terza elementare”. Altra fonte che utilizzeremo, per ricostruire il “ Pirlo pensiero”, è quanto da lui dichiarato soprattutto in sede di presentazione dell’incarico ricevuto.

Il suo “ calcio liquido” ,con cui prende il nome la sua tesi, avendo come modello il Barcellona di Cruyff e Guardiola, l’Ajax di Van Gaal, il Milan di Ancelotti e la Juve di Conte ( nelle ultime due era uno dei protagonisti in campo); prevede un calcio totale e collettivo, basato sul possesso palla, sull’aggressività e sul superamento dei modelli. In linea di massima, qualcosa di molto simile ad un calcio paradisiaco. Un “ 3-2-5 “o un “2-3-5” in fase offensiva, con 11 giocatori attivi sia in fase di possesso che di non possesso, con al centro dell’universo il pallone, da gestirlo il più possibile; passando da una riconquista alta ( famoso pressing su palla), piuttosto che rinculare per coprire la profondità, quando la palla ce l’hanno gli avversari. Questo per adattarsi al contesto sempre più liquido delle partite. Passando poi agli aspetti individuali e, significativamente ai ruoli da tenere in campo, il suo pensiero è che nel calcio moderno, il significato di ruolo sta cambiando , per cui non è più una posizione fissa che identifica le caratteristiche del giocatore ma , al contrario, deve essere in grado di occupare più posizioni, attraverso le famose “ rotazioni”.

Nell’enunciazione del calcio liquido ci fermiamo qui, anche per non appesantirvi.

Vediamo ora di capire ( secondo la nostra analisi, beninteso), come finora sono state tradotte nella pratica , le teorie dell’allenatore bresciano dopo un girone di campionato, per capire se la sua idea di gioco si sta concretizzando o, se siamo ancora all’intenzione di gioco…

Di certo c’è che soprattutto i giocatori più anziani , a partire da Ronaldo ( il quale non aveva legato, per usure un eufemismo, sia con Allegri ma soprattutto con Sarri), hanno fatto più di un endorsement nei confronti del tecnico juventino.

Come non ricordare la dichiarazione di Buffon: “ Andrea, ma ora debbo chiamarti mister?”; oppure quella di Ronaldo dopo il pareggio con la Roma, dove a domanda del bordocampista se era preoccupante quello che si stava vedendo rispose : “ poco preoccupante, anche perché la squadra ora lavora Muy Felix..”

In attesa magari di cambiare opinione di fronte all’evidenza dei fatti ( che non sono esclusivamente i risultati ottenuti), su Pirlo allenatore istruttore, finora noi abbiamo visto un 4-4-2 abbastanza scolastico che diventa a 3 in fase di impostazione, con un pressing non sempre portato efficacemente, anche perché alzare troppo la linea difensiva con la presenza in campo di Bonucci non sarebbe cosa molto consigliata.

Secondo noi, la sua idea di gioco, è stata modellata proprio per andare incontro a Ronaldo, perché soprattutto il difendere 4-4-2, serve per evitare al portoghese la fase difensiva ( a cui è discretamente allergico), consentendogli di posizionarsi come punta e non come esterno, sgravandolo peraltro di particolari mansioni difensive.

Questo per evitare la famosa “ asimmetria “ in fase di non possesso,che tanti grattacapi ( a mo’ di cubo di Rubik), aveva dato a Sarri , proteso alla vana ricerca di un gioco più armonioso.

Avendo la Juventus rinnegato Sarri per tenersi Ronaldo, la scelta di Pirlo di preservare il campione portoghese in fase di non possesso, la troviamo intelligente, ma tipica del gestore, ruolo nel quale non sta affatto sfigurando».

Francesca Arbotti