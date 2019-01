Continua a nevicare, difficoltà nelle frazioni

Nevica ad Isernia Indietro 1 di 2 Avanti

ISERNIA

Continua a nevicare incessantemente. Qualche difficoltà nelle frazioni, in alcuni tratti infatti i mezzi spartineve non sono passati. Situazione più semplice per le strade del centro anche se è presente un sottile strato di neve. Treni e pullman di linea in ritardo di oltre un’ora, oltre a quelli già cancellati da Trenitalia. Forti disagi, invece, sulla Statale 650 Trignina dove i Vigili de Fuoco sono dovuti intervenire per diversi mezzi pesanti in panne. Gli stessi, insieme alla Croce Rossa hanno garantito il trasporto dei dializzati e dei malati presso l’ospedale Veneziale di Isernia e il Ss Rosario di Venafro.