Conte: “Quattrocento miliardi alle imprese”

Il presidente del consiglio: non ricordo un intervento così poderoso nella storia della Repubblica

In conferenza stampa il premier Conte ha reso noto di aver varato importanti manovre fiscali. La notizia di maggior rilievo è quello dello stanziamento di 400miliardi alle imprese. Prestiti saranno erogati attraverso normali canali finanziari per fornire liquidità immediata. Il Governo ha anche approvato decreto per la scuola. Conte : mi sono confrontato con tanti leader europei che esprimono soddisfazione per la forza del nostro Paese e per il nostro operato. Presto raccoglieremo i frutti dei nostri sacrifici. Essere italiani significa essere coraggiosi, solidali. Sono giorni particolari perché ci avviciniamo alle festività Pasquali. Giorni che vivremo a casa. Pasqua significa passaggio. Speriamo che la Pasqua possa portarci alla libertà, ad una prospettiva migliore di completo riscatto.