Conte: «Italia divisa in tre aree». Il Molise in quella gialla a criticità moderata

Il premier Conte in diretta mercoledì 4 novembre 2020 ha illustrato le misure del Dpcm: «Nell’area gialla, con criticità moderata, rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria», ha detto il premier. Anche Toscana, Molise, Marche, Sardegna e Friuli Venezia Giulia rientrano nell’area gialla. «Nell’area arancione, con criticità medio alta, ci sono Puglia e Sicilia». «Se introducessimo misure uniche in tutta Italia produrremmo un duplice effetto negativo, non adottare misure veramente efficaci dove c’è maggior rischio e imporremo misure irragionevolmente restrittive dove la situazione è meno grave». Anche il Veneto e le provincie di Trento e Bolzano, secondo quanto annunciato dal premier Giuseppe Conte, rientrano nell’area gialle con le misure restrittive più “morbide” previste nel Dpcm. Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle D’Aosta rientrano nell’area rossa», ha annunciato Conte. «Le ordinanze del ministro della Salute non saranno arbitrarie o discrezionali perché recepiranno l’esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente» con i “rappresentanti delle Regioni”, ha sottolineato Conte. «Già questa settimana porteremo in Consiglio dei ministri, dovremo farcela già domani sera, un nuovo decreto legge” per i ristori. Oggi disponiamo di un piano molto elaborato, basato su 21 parametri, che è la nostra bussola».