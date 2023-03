Conte in Molise per incontrare gli alleati, Gravina dovrebbe restare a fare il sindaco

Oramai il campo largo del Centrosinistra è una sicurezza. Lo ha anticipato lo stesso Conte ai Grillini molisani, in trasferta a Roma, venerdì scorso. Le possibili alternative hanno tutte perso consistenza. Non si farà un centro allargato a Pd, liste civiche e movimenti, perché tra Elly Schein e Giuseppe Conte è scattata la scintilla e c’è un’intesa blindata che ha già preso vita alle Regionali del Friuli Venezia Giulia, dove si vota ad aprile, e dove il Centrosinistra si è consolidato attorno al candidato presidente Massimo Morettuzzo, che ha ottenuto il gradimento di una coalizione formata da Pd, M5S, Unione slovena, Patto per l’Autonomia, Civica Fvg, Open-Sinistra Fvg, Alleanza Verdi Sinistra, Articolo Uno e Partito socialista. In sostanza in Molise si punta allo stesso schieramento e sarà Giuseppe Conte in persona che, tra qualche giorno, verrà a comunicarlo ai potenziali alleati, in una sua visita a Campobasso, programmata a breve. A quel punto si tratta solo di scegliere un candidato presidente che faccia da collante. Dato per scontato che tocchi fare il nome ai Cinque Stelle, perché in percentuale è stato il loro il primo partito del Molise, alle ultime politiche, al Pd sarà offerta la scelta del candidato. In altri termini, i Cinque Stelle presenteranno una rosa di nomi ai Dem e questi ultimi indicheranno quello che sarà di maggior gradimento per loro, stessa cosa per alleati e movimenti vari.

Del tutto svanita l’opzione di una coalizione civica, che coinvolga M5S e Pd, obiettivo di chi, all’interno del Pd, pensava di poter puntare così alla presidenza.

Come del tutto residuale l’opzione sinistra-sinistra (Ingroia-Rizzo) che puntava alla candidatura alla presidenza di Pino Ruta. Anche lì aria fritta, perché i vertici romani hanno deciso, si va tutti insieme, come in Friuli.

Possibili nomi per il candidato presidente di questa coalizione allargata per ora ancora non ce ne sono, o meglio, ce n’è uno solo ed è sempre Livio De Santoli, pro rettore della Sapienza, originario di Roccamandolfi e vicinissimo a Giuseppe Conte. Ma l’aria che tira non è buona per l’accademico. Infatti la maggioranza dei referenti preme per una soluzione diversa: il candidato presidente deve avere avuto esperienza politica, possibilmente in Molise. Ma non dovrebbe essere Roberto Gravina, che proprio a Conte, venerdì a Roma, ha detto che lui preferirebbe restare a Palazzo San Giorgio e continuare a fare il suo lavoro da sindaco.