Conte firma il Dpcm, prorogate fino al 31 luglio le misure di contenimento

Prorogate le misure di contenimento da Coronavirus che erano già in vigore con il Dpcm dell’11 giugno scorso. E’ arrivata nella notte la firma di Giuseppe Conte al nuovo Dpcm, il Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri. Con la firma Conte conferma anche le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministero della salute firmati dal ministro Roberto Speranza il 30 giugno e il 9 luglio scorsi. Fino al 31 luglio restano dunque vigenti gli obblighi di mascherina al chiuso e all’aperto dove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e il divieto di assembramenti che vale sia per i singoli cittadini che per locali e attività. Restano confermate anche le misure di sicurezza straordinarie che vanno dalla sanificazione al rispetto di precisi protocolli. Discoteche e sale da ballo al chiuso dovranno ancora attendere: attività di questo tipo potranno svolgersi solo ed esclusivamente all’aperto. Per chi viola la quarantena, infine, nonostante una positività accertata, al di là della sanzione amministrativa è prevista una sanzione. Restano inoltre sospese fino al 31 luglio le fiere ed i congressi di qualsiasi natura. Per quanto riguarda i viaggi in aereo ci sono alcune novità. C’è, infatti, la possibilità di caricare bagagli a mano nelle cappelliere degli aerei, e l’obbligo di “custodire” in apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell’imbarco, gli indumenti personali da collocare anch’essi nelle cappelliere, “per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori”.