“Conte come Erode!” Blitz del Movimento Nazionale a Santa Maria Assunta

La sera del 24, appena prima della messa di Natale, i militanti del Movimento Nazionale hanno affisso di fronte ad alcune chiese di Isernia (nella foto Santa Maria Assunta) dei manifesti che rappresentano Giuseppe Conte nei panni di un novello Erode, pronto, come scrivono in un comunicato, a: “guastare il Natale degli italiani mobilitando le forze dell’ordine a caccia di quei cittadini che oseranno sfidare i suoi arbitrari DPCM per passare il Santo Natale in famiglia, come la Tradizione ci ha tramandato. Il premier rovina il carattere religioso del Natale, con l’appoggio del Vaticano di Papa Francesco, vietando la messa di mezzanotte che è stata anticipata secondo le disposizioni, come se il virus non fosse contagioso in alcune fasce orarie e stravolgendo così 2.000 anni di storia. Ci piacerebbe che le forze dell’ordine, con droni e strumenti all’avanguardia, fossero mobilitate per combattere spaccio di droga e criminalità in generale, invece di perseguire onesti cittadini e credenti, rovinati economicamente dal lockdown e condannati ad un futuro di povertà e disperazione, che vogliono solo trascorrere le feste in serenità con la propria famiglia in un sereno clima di fede e speranza”.