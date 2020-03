Conte: «Chiusa ogni attività produttiva non essenziale, alimentari e farmacie aperti»

Dopo una giornata drammatica sul piano dei contagi e dei morti, il premier ha annunciato la nuova stretta per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

ROMA. Parla dopo una giornata drammatica, segnata da dati molto negativi sul piano dei contagi e dei morti, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha incontrato le forze sociali (sindacati e piccole imprese hanno chiesto lo stop di tutte le attività industriali non strategiche). Poi ha visto i capi delle delegazioni dei partiti al governo. «Questa è la sfida più difficile dal dopoguerra. Le misure adottate richiedono tempo per dispiegare i loro effetti», premette Conte, che poi annuncia: «Chiuderemo tutte le attività produttive non cruciali. Ma restaranno aperti supermercati, alimentari, farmacie e parafarmacie. I servizi essenziali saranno garantiti». Poi raccomanda: «Invito tutti a mantenere la calma, no ad accaparramenti». E conclude: «Rallentiamo il motore del Paese ma non lo fermiamo. Uniti ce la faremo».