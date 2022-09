Conte a Termoli, Federico: “Entusiasmo ed empatia intorno al leader del M5S”

Dopo la visita nella serata di ieri, mercoledì 31 agosto del leader del M5S, Giuseppe Conte, a Termoli è arrivato il commento del portavoce del M5S alla Camera dei Deputati, Antonio Federico.

“È sempre bello vedere l’entusiasmo e l’empatia che accompagnano Giuseppe Conte in giro per l’Italia. Così è stato anche a Termoli questa sera.

C’è chi continua ad urlare la volontà di togliere dignità a chi considera “gli ultimi” e chi continua a fondare un progetto politico sulla loro tutela.

Non smettiamo di credere nella possibilità di cambiare in meglio il Paese e continuiamo ad impegnarci per questo ogni giorno.

Con cuore e coraggio, sempre #dallapartegiusta”.