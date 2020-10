Contatto con un positivo in Questura, sindaco di Busso in isolamento

Il sindaco di Busso, Michele Palmieri, in servizio alla Stradale di Isernia, ha comunicato ai suoi cittadini di essere in isolamento a causa di un contatto con una persona positiva avvenuto nella Questura di Isernia.

“Scrivo questa breve lettera a tutti voi bussesi, – ha dichiarato il sindaco – in quanto è mio dovere mettervi a conoscenza che, da ieri sera, sono stato posto in “Isolamento fiduciario” da parte dell’Ufficio Sanitario della Questura di Isernia.

Tutto ciò è scaturito da un possibile mio contatto con persone di cui sia già stata acclarata la positività al Covid-19.

Voglio precisare alcuni punti fondamentali:

– l’ultimo contatto personale con la persona positiva al Covid, si è verificato lo scorso venerdì.

– al momento, per fortuna, sono in perfetta salute e preciso ulteriormente che NON SONO POSITIVO AL COVID-19.

– in ogni occasione, anche all’interno della struttura comunale, ho adottato tutte le misure cautelari previste dal Covid-19.

Ho ritenuto doveroso precisare i tre punti, per evitare che una situazione alquanto tranquilla, possa generare inutili allarmismi e potenziali voci incontrollate, fra tutti voi cittadini.

Domani mattina, mi sottoporrò ad un primo tampone rapido, con attendibilità stimata intorno all’80%, del cui risultato sarete immediatamente messi al corrente.

Ad inizio mese prossimo, invece, sarò sottoposto al tampone ufficiale effettuato dall’Asrem di Campobasso, ed anche in tal caso, la cittadinanza sarà messa a conoscenza.

Colgo l ‘occasione, infine, per fare un invito a tutti voi, cittadini Bussesi. Il momento storico che stiamo vivendo, che definire difficile è un eufemismo, ci impone di remare tutti verso la stessa direzione.

Pertanto, vi chiedo dal più profondo del cuore – ha concluso il primo cittadino di Busso – di darci una mano per traghettare il nostro paese verso acque più calme e sicure”.