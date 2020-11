Contatto con un congiunto positivo, in isolamento il sindaco Caporicci e tutta la famiglia. Chiuse le scuole

Si è posto in auto isolamento precauzionale assieme a tutta la sua famiglia e ha disposto la chiusura delle scuole il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci. La decisione nel pomeriggio di oggi, 10 novembre, a seguito della positività al virus di un congiunto del primo cittadino con il quale Caporicci e tutta la sua famiglia sono stati in contatto diretto domenica. “Per questo motivo, da oggi, io ed i miei famigliari siamo in isolamento precauzionale e verremo sottoposti a breve a tampone molecolare. Avendo i miei figli regolarmente frequentato le lezioni nelle giornate di ieri e di oggi – ha continuato il sindaco – d’intesa con il Dirigente Scolastico, e con il parere favorevole del Referente di Ambito Territoriale del Dipartimento Igiene e Prevenzione, al fine di evitare qualsiasi ulteriore promiscuità e potenziali effetti domino, verrà emessa ordinanza di chiusura e verrà sospesa la didattica in presenza, con contestuale attivazione della DAD, per tutte le scuole di ogni ordine e grado sino agli esiti dei tamponi.L’ordinanza, adottata in via prudenziale, verrà revocata non appena ci sarà la certezza dell’assenza di rischi di diffusione incontrollata del virus. Chiudo questo aggiornamento, che mio malgrado mi riguarda direttamente, ribadendo ancora una volta la necessità di rispettare le norme di prevenzione del virus: distanziamento sociale, igienizzazione frequente delle mani, ed utilizzo della mascherina”.