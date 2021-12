Contatto con positivo al Comune di Petacciato: chiusi gli uffici

Da oggi, lunedi 27 dicembre 2021 e fino a mercoledi 29 dicembre 2021 tutti gli uffici comunali saranno chiusi in via precauzionale

Da oggi, lunedì 27 dicembre e fino a mercoledì 29 dicembre, resterà chiuso il comune e tutti gli uffici comunali di Petacciato per via di un contatto stretto con un soggetto positivo nell’ambiente dello stesso comune. Ad annunciarlo il primo cittadino di Petacciato, Roberto Di Pardo.

L’Ordinanza numero 30 del 27-12-2021

“Considerato che è preciso obbligo assicurare la tutela delle condizioni igienico sanitarie del personale comunale, dell’utenza e degli amministratori in attesa del completamento di tutte le azioni necessarie previste dal protocollo sanitario; Ritenuto, pertanto, in via precauzionale e cautelativa, nelle more del completamento delle suddette attività, di disporre la temporanea chiusura degli uffici comunali, in quanto ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a prevenire e contrastare il rischio di contagio;

ORDINA

1. 1. la chiusura in via precauzionale, da lunedi 27 dicembre 2021 e fino a mercoledi 29 dicembre 2021 di tutti gli uffici comunali;

2. 2. di autorizzare i dipendenti addetti ai servizi interni al lavoro in modalità smart working, salvo quanto necessario per garantire i servizi ed ove non possibile l’utilizzo delle ferie pregresse;

3. di dare atto che gli uffici saranno disponibili solo per necessità impellenti e previo contatto alle email indicate nel sito internet del Comune.