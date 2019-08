Contaminazioni culturali tra luoghi e generi, nel vivo “Eventi in città”

Entra nel vivo il cartellone delle iniziative organizzate dall’assessorato al Turismo del Comune di Campobasso

Entra sempre più nel vivo il cartellone degli appuntamenti di “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi” organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Campobasso per i mesi di agosto e settembre. Mercoledì 21 agosto, dalle ore 17.00 alle 22.00, in Piazza Pepe n.53, presso il negozio Chocolat si terrà la seconda edizione di Campobasso in Quiz. L’evento, è promosso dall’Associazione Centro Storico, dal portale turismoinmolise.com e dal negozio Chocolat di Andrea Santorelli e consiste in un quiz a risposta multipla sulla città di Campobasso, sulla sua storia, sulle sue tradizioni e le sue particolarità. Per partecipare sarà necessario registrarsi presso la postazione di piazza Pepe e portare con sé il proprio smartphone. Il costo di adesione è di solo 1€. I primi tre classificati verranno premiati con manufatti di artigianato molisano offerti da Chocolat. La classifica finale verrà pubblicata sul portale turismoinmolise.com e sull’evento social – https://www.facebook.com/events/1273777452785250/ -. Intanto, dopo il successo della serata inaugurale di domenica, Borgo in jazz, altro evento inserito nel cartellone promosso dal Comune di Campobasso, tornerà ad animare piazzetta Palombo anche venerdì 23 e domenica 25 agosto, rispettivamente con il Concettini Quartet feat Humberto Amesquita e con The Jazz Side of my Moon, mentre, invece, sempre domenica 25 agosto, alle 9.30, è in programma la prima passeggiata naturalistica lungo il sentiero tratturale, partendo da S. Stefano, curata dall’associazione Inforesta. La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione, per info si può contattare il numero 3391962870. L’Associazione Culturale InForesta si occupa di cultura e promozione del territorio molisano, organizzando e gestendo escursioni in natura, giornate di educazione ambientale, laboratori permanenti o workshop di teatro e arte in genere. Con le tre passeggiate naturalistiche, in programma non solo sul tratturo ma anche nelle prossime settimane a seguire a Monte Vairano (domenica 1 settembre) e sulla Collina Monforte (domenica 8 settembre), l’intenzione è quella di portare i cittadini campobassani a contatto con la terra molisana, in tutte le sue più affascinanti manifestazioni, cercando di coniugare col camminare quello che di più buono si può trovare nei nostri borghi. «Non poteva esserci esordio migliore di quello di domenica scorsa con il concerto jazz dei CB Friends in piazzetta Palombo, per dare il via alla nuova programmazione di eventi cittadini, – ha dichiarato l’assessore Felice con evidente soddisfazione – una programmazione che ha come primo obiettivo riportare i cittadini a vivere in comunità i luoghi più importanti della nostra città, condividendo momenti musicali, artistici, teatrali, cinematografici e sportivi. La città ha risposto con la voglia di scendere di nuovo in strada e ha intanto apprezzato la dinamica luoghi/eventi che sta alla base delle scelte di questi primi due mesi di attività. Del resto, la stessa natura sempre in evoluzione degli appuntamenti cittadini, che non si concentreranno più solo in un paio di settimane o giornate l’anno come accadeva in precedenza, apre la strada a una valutazione continua di proposte che verranno inserite in base alle loro qualità e all’interesse concreto che sono capaci di suscitare nei cittadini».