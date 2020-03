Contagio in un’azienda dell’indotto Fca, i sindacati alzano la voce

La lettera inviata all’attenzione del Premier Conte e del Ministro Speranza. «Necessario sospendere le attività non essenziali in questa fase del Paese»

La lettera è stata inviata all’attenzione del Premier Conte e del Ministro della Salute Roberto Speranza. E’ una richiesta di sospensione delle attività lavorative non essenziali quella che arriva dai sindacati dei metalmeccanici Cgil, Landini, Cisl, Furlan e Uil Barbagallo. Nel giorno in cui si è verificato il primo caso di contagio all’interno di una fabbrica dell’indotto della Fca i sindacati nazionali hanno deciso di alzare il tono. Sotto la lente è andato a finire il caso della Kuenhe-Nagel, azienda dell’indotto della Fca di Termoli che ha provveduto immediatamente alla sospensione lavorativa per tutti gli 80 dipendenti dello stabilimento abruzzese. Si tratta di una azienda che svolge attività logistica di asservimento dell’arte motore T4. Di qui la preoccupazione dei sindacati nazionali e la richiesta a Conte e Speranza di sospendere le attività lavorative. «A distanza di una settimana dalla sottoscrizione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” – si legge in una nota stampa – riterremmo utile una verifica comune sugli effetti applicativi che questa intesa ha determinato nel Paese. Ciò anche alla luce della progressione dei contagi nonostante le misure di contenimento fino ad ora adottate. Nello spirito e con l’obiettivo che ci ha portato responsabilmente a sottoscrivere il protocollo e a gestire positivamente in questi giorni l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e la messa in sicurezza della salute delle persone nei luoghi di lavoro, le chiediamo di valutare la possibile necessità di misure ancora più rigorose di sospensione di attività non essenziali in questa fase per il nostro Paese». La preoccupazione inizia a crescere anche in Molise dove negli ultimi giorni si è verificata una escalation di casi di contagio da Covid.