Contagio a Campobasso, il commento del consigliere isernino Bruno

“Dopo quanto successo a Campobasso, con i ventuno positivi appartenenti alla comunità Rom, e alla luce dei casi riscontrati presso un locale centro d’accoglienza, chiedo al Sindaco di mettere in campo tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19 sul suolo cittadino.

Purtroppo, mentre l’Italia intera soffre per le pesanti restrizioni a cui è soggetta, ci sono interi gruppi di cittadini per le quali queste misure sembrano non essere valide”. Il commento di Francesco Bruno, Consigliere comunale di Isernia (CasaPound Italia).