Contagiata famiglia a Lanciano, aveva partecipato al funerale di Campobasso

Così come riferisce il sito “chietitoday” ci sono anche alcuni cittadini di Lanciano tra le persone rimaste contagiate dal Coronavirus dopo aver partecipato, lo scorso 30 aprile, a un funerale a Campobasso. Si tratta di 6 persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare di un condominio di Lanciano, in zona Santa Rita. Sono invece risultate negative altre 22 persone, che vivono nello stesso condominio. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, che ha allertato l’azienda sanitaria, immediatamente intervenuta per effettare i tamponi alle persone coinvolte.

I risultati sono arrivati ieri – prosegue chietoday – intorno alla mezzanotte, quando l’istituto zooprofilattico di Teramo ha comunicato le risposte. Intanto, le parti comuni del condominio sono state sanificate dall’Ater, per evitare qualsiasi ulteriore rischio.