Nessuno si illuda. Ma il Bollettino Asrem diramato questa sera (31 maggio) parla di contagi zero. 162 tamponi per la ricerca del virus e 26 quelli di controllo. E le cifre incoraggianti continuano: 12 guariti: 11 della comunità rom e uno di Cercemaggiore. Inviariati i ricoverati: 2 in Malattie Infettive e due in Terapia Intensiva. Il numero degli attualmente positivi scende a 135.