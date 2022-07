Contagi tra gli operatori, sospeso il servizio del prelievo di analisi. Disagi al San Timoteo

I pazienti ‘dirottati’ al vecchio ospedale di via del Molinello dove, però, non hanno potuto usufruire del servizio

Disagi e malumori questa mattina, 4 luglio, al San Timoteo di Termoli dove, a causa di contagi tra il personale sanitario del reparto che si occupa dei prelievi, il laboratorio non ha potuto effettuare i prelievi agli esterni. E così, tutti coloro che si sono recati in ospedale per effettuare il prelievo del sangue sono stati dirottati presso il laboratorio del vecchio ospedale in via del Molinello dove, però, i disagi sono continuati considerando agli utenti sarebbe stato detto di doversi recare nuovamente al Cup per cambiare la data di prenotazione dove, però, non sono stati erogati i numeri con la conseguenza che si sono create delle lunghe file. Sulla situazione sono intervenute anche le rappresentanti del Comitato Molisanità di Termoli che hanno parlato di estate rovente in basso Molise.