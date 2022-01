Contagi nelle scuole, il comune di Isernia decide domani sulla chiusura

L’amministrazione comunale di Isernia attenderà fino a domani per decidere nel merito della riapertura delle scuole cittadine. Dopo le ore 18 di sabato 8 gennaio, si potrà infatti ragionare sulla base di dati certi, derivanti dal risultato dello screening sulla fascia scolastica che si sta effettuando in questi giorni. Si sta cercando di trattare la questione con estremo rigore e massima delicatezza, per evitare di adottare decisioni affrettate, senza evidenze scientifiche e dettate dall’emotività del momento. Tutti i componenti dell’amministrazione sono a lavoro, in costante contatto con le autorità sanitarie e i dirigenti scolastici, per arrivare a una decisione condivisa, chiara, sicura e responsabile. Le attività di controllo messe in campo dal Comune hanno, infatti, il principale scopo di poter permettere la riapertura in totale sicurezza. A tal fine, si invitano ancora una volta tutte le famiglie a procedere con lo screening gratuito dei bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria per contribuire a delineare la situazione e consentire di decidere, in totale sicurezza, sull’apertura scolastica.