“Contagi in crescita vertiginosa”, a Casacalenda si organizza lo screening

La decisione della ‘sindaca’ Lallitto per verificare l’incidenza dei casi soprattutto nella fascia di età compresa tra i 20 e i 35 anni

“La situazione dei contagi è in crescita vertiginosa nella nostra comunità”. E’ l’annuncio su Facebook della sindaca di Casacalenda Sabrina Lallitto.

“Per questa ragione, l’Amministrazione Comunale ha deciso di effettuare uno screening gratuito che sarà prioritario per i giovani che hanno una età compresa tra i 20 e i 35 anni.

Entro la giornata di oggi, 28 dicembre, vi daremo tutte le informazioni riguardo al luogo e agli orari e soprattutto alle modalità di accesso, al fine di evitare inutili dannosi assembramenti.

La richiesta di tamponi molecolari sta diventando insostenibile anche per il nostro sistema sanitario per cui collaborare seguendo le regole, oggi, è indispensabile”.

Le indicazioni per frenare il contagio

“E’ fondamentale – ha proseguito la Lallitto – andare tutti nella stessa direzione:

Innanzitutto gli intimi e i congiunti dei soggetti risultati positivi devono seguire scrupolosamente la quarantena fiduciaria: a disposizione delle famiglie c’è la protezione civile per acquisti di generi alimentari necessari e medicinali;

Seguire le istruzioni dei medici di base riguardo alla necessità o meno di eseguire un tampone rapido, onde evitare di affidarsi a risultati che potrebbero non essere del tutto veritieri – insomma, non fatevi tamponi se non sussistono le condizioni;

onde evitare di affidarsi a risultati che potrebbero non essere del tutto veritieri – insomma, non siamo in crisi merceologica, dunque non affrettatevi a fare spese e compere inutili, piuttosto siate attenti all’igiene delle mani e al distanziamento;

evitate cene e incontri tra gruppi numerosi, anche familiari.

Oggi dobbiamo contenere il contagio il più possibile: tutto il resto non è prioritario.

Vi chiedo per favore, come Sindaka di questa comunità, di stare attenti a voi e ai vostri cari e amici, anche se siamo vaccinati e i sintomi sono assimilabili a quelli di una influenza stagionale: non possiamo avere la sicurezza che per tutti lo siano e sopratutto dobbiamo tutelare gli anziani e i soggetti fragili”.