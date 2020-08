Contagi di rientro, fake news e buone pratiche. Gravina consiglia (video)

Sicuro di sé, chiaro e franco nelle parole il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ricorda ai concittadini regole e buone pratiche anti Covid alla luce degli ultimi cambiamenti previsti dalle direttive del Ministro della Salute, Speranza. La giusta attenzione per il rispetto delle norme e comportamenti individuali e sociali consapevoli, da attuare sempre, sono più che mai necessari per evitare una ripresa della diffusione del Covid19 e continuare a riprenderci, gradualmente e in sicurezza, la nostra quotidianità.