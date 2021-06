Contagi Covid in Molise: 4 nuovi positivi e 7 guariti. 147 tamponi processati

Quattro nuovi positivi (1 Campobasso, 1 Campomarino, 1 Gildone e 1 Matrice) zero ricoveri e 7 guariti ( 1 Cercepiccola; 1 Isernia; 2 Palata; 1 S. Giacomo degli Schiavoni; 1 Termoli e 1 Venafro). I tamponi processati sono stati 147. I casi attualmente positivi in Molise sono 80 (58 in provincia di Campobasso e 22 in quella di Isernia). Otto le persone attualmente ricoverate in Malattie Infettive al Cardarelli di Campobasso. Nonostante il ridotto numero dei tamponi refertati, la situazione dei contagi Covid in Molise sembra rassicurante.