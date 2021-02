Contagi Covid, Chimisso: “Non c’è nessun cluster né comunicazioni dell’Asrem”

Nessun cluster all’interno dell’Alberghiero e nessun caso accertato di positività al Covid-19. E’ quanto ribadito dalla dirigente scolastica della scuola superiore di Termoli Maricetta Chimisso. Sotto la lente della Chimisso le voci che stanno circolando a Termoli su presunti contagi all’interno della scuola “di cui noi non siamo a conoscenza perché non ci sono. Non ci sono arrivati né dall’Asrem né dall’Ufficio Scolastico regionale la certificazioni di contagi così come neanche dalle famiglie e dai docenti che sanno che ce li devono comunicare”. Un aspetto che la Chimisso ha ribadito nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nell’aula magna dell’istituto anche il patto di corresponsabilità che è stato firmato con le famiglie “perché sono da sempre convinta che solo lavorando assieme alle famiglie si possano ottenere dei passi in avanti” e tutti i “protocolli di vigilanza che sono stati attuati integrando il regolamento di istituto perché sappiamo che il nostro sforzo all’interno non basta”. Ecco perché la Chimisso ha rispedito al mittente le accuse di cluster all’interno della scuola sancita da una nota del sindaco Francesco Roberti e anzi ha voluto lanciare un appello alla collaborazione e all’unità di tutti coloro che ruotano attorno al mondo della scuola.