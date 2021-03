Contagi Covid a Toro. Il sindaco: situazione molto preoccupante

E’ una situazione decisamente allarmante quella di cui parla il sindaco di Toro, Roberto Quercio, in un post sul suo profilo facebook. La positività al Covid di alcuni residenti sarebbe solo la punta dell’iceberg del quadro complessivo dei contagi in paese. Preoccupa soprattutto il fatto che fra i sospetti positivi vi sarebbero anche bambini della scuola dell’Infanzia, elemento che ha indotto lo stesso sindaco a “blindare” tutte le scuole del paese impedendo l’accesso anche a personale non docente ed amministrativo. Ecco il post integrale pubblicato dal primo cittadino nella serata di ieri 11 marzo:

“Dal bollettino diramato in data odierna, (ieri 11 marzo per chi legge ndr.) sono segnalati solo 2 contagi da covid-19; in realtà i numeri sono molto più alti e al momento, da quanto mi riferiscono coloro che hanno fatto il tampone molecolare (sempre ieri) (28 persone di Toro), risultano n.17 tamponi positivi (e ancora mancano alcuni referti), che molto probabilmente incrementeranno il bollettino di domani (oggi 12 marzo), diramato dall’Asrem ai media.

Mi preme mandare un caloroso abbraccio a tutte le persone risultate positive, ai loro familiari e a tutti coloro che dovranno trascorrere un periodo di isolamento casalingo. Forza!!! Un augurio di buona e pronta guarigione!

Ringrazio il personale dell’ASReM poiché, anche se non era previsto fare i tamponi in data odierna, ha ben compreso le mie preoccupazioni e segnalazioni, ed ha accolto anche la mia proposta di fare uno screening per tutto il personale scolastico e non scolastico e tutti gli alunni delle Scuole di Toro (probabilmente per il 15 Marzo).

La situazione è in continua evoluzione e al momento ho segnalato all’Asrem n.122 persone per effettuare un tampone molecolare, in modo che si possa mappare lo stato attuale di diffusione del contagio.

Vi prego di restare nelle vostre abitazioni, ma non perché lo dice la legge o perché lo dice il Sindaco del vostro paese. Fatelo per voi, per la vostra salute, per la salute dei vostri cari. I carabinieri e la polizia municipale sono stati già attenzionati della situazione e ci daranno una grande mano per controllare che tutti rispettino le regole.

La situazione è fluida e cerchiamo, di concerto con l’Asrem di osservare in maniera più ampia possibile quanto è accaduto.

Non mi piace allarmare, ma non voglio nemmeno che alcuni tra noi prendano la situazione sotto gamba, perché siamo in un periodo davvero complicato per il nostro paese e per la Regione intera. Tuteliamoci e tuteliamo il prossimo!

Al momento a scopo cautelativo e fino al prossimo tampone (che si vedrà se sarà per tutti i 122 per il giorno 15 Marzo o si svolgeranno in più sedute), teniamo in isolamento casalingo tutti i bambini delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Toro, in modo da avere la situazione sotto controllo a valle del giorno 15 (decimo giorno dall’ultimo eventuale contatto con le persone risultate positive).

Continuo a dirlo: non è una colpa esser contagiati! Quindi gentilmente, nessuna caccia alle streghe. Questo deve farci capire che, come abbassiamo la guardia, può succedere qualcosa di incontrollato.

Teniamo sempre alta l’attenzione!”.