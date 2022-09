Consumi idrici del 1° trimestre, in corso i recapiti delle fatture del Comune di Campobasso

Il Comune di Campobasso informa che sono in corso di recapito le fatture dei consumi idrici relative al 1°semestre 2022, emesse secondo la periodicità di fatturazione definita per ciascun utente in base ai criteri dettati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il pagamento dovrà essere effettuato, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 217/2017, mediante i modelli PagoPA allegati entro il 30 settembre 2022 attraverso le seguenti modalità operative:

on line registrandosi sul “Linkmate sportello telematico del cittadino del Comune di Campobasso” raggiungibile dal sito internet www.comune.campobasso.it ;

l’app IO;

presso gli istituti bancari e gli altri operatori abilitati utilizzando la sezione “BANCHE E ALTRI CANALI” che riporta il QR-code e il codice interbancario CBILL, anche attraverso l’home banking ove risulti disponibile il servizio pagamenti CBILL;

presso Poste Italiane utilizzando la sezione “BOLLETTINO POSTALE PA” che riporta il Data-Matrix.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla società MUNICIPIA S.p.A., soggetto a supporto della gestione della riscossione dei canoni idrici, attraverso i seguenti canali:

pec: municipia.campobasso@legalmail.it

mail: municipia.campobasso@eng.it

contatto call center telefonico al n. 0874/1919559 (Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00).

Lo sportello fisico della Municipia S.p.A. dedicato al Comune di Campobasso è sito in Via Conte Rosso, 10 al quale si potrà accedere previa fissazione di appuntamento.