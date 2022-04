Consulto cardiologico in tempo reale per Agnone e l’Altomolise

Nell’ambito della innovazione tecnologica in medicina la Regione e l’Asrem potenziano la tecnologia cardiologica.

È stato, infatti, attivato da pochi giorni un importante progetto di digitalizzazione volto ad ottimizzare il percorso dei pazienti che necessitano di un esame elettrocardiografico. Con la creazione di una specifica piattaforma informatica, è ora possibile gestire da remoto queste operazioni, grazie alla consegna di specifici palmari e device ai Medici di Medicina Generale ed al punto di Primo Soccorso del P.O. di Agnone, i quali potranno trasmettere in tempo reale gli esami svolti alla Unità Coronarica della Cardiologia del P.O. di Isernia, per le attività diagnostiche e di teleconsulto. Si è partiti dall’area dell’Alto Molise anche in considerazione della particolarità del territorio (area geografica disagiata) ma si lavorerà per estendere l’innovazione su tutto il territorio regionale.

“La tecnologia al servizio dei cittadini – commenta il DG Florenzano – dimostra quanto di buono possiamo realizzare quando arrivano le risorse. Un ringraziamento particolare al Dr. Carlo Olivieri ed a tutti i componenti della Unità Coronarica della Cardiologia di Isernia, ai medici di Medicina Generale che hanno aderito alla iniziativa ed al personale del P.S. di Agnone, senza dimenticare il Servizio Informatico di Asrem che ha curato l’attivazione tecnica di tutto il sistema. Con questa metodologia trova una prima realizzazione l’integrazione tra Ospedale e Territorio che costituisce una dei campi di battaglia dove cerchiamo di profondere il nostro massimo impegno”.