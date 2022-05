Consulta dei servizi socio-sanitari: “Toma non ha ascoltato né noi né il Consiglio”

L’accusa al presidente-commissario da parte dell’organismo di partecipazione popolare del Comune di Campobasso, presente con i suoi rappresentanti in Aula per la seduta monotematica sul Piano Operativo 2022-2024

“Il commissario Toma ha solo fatto politica/campagna elettorale senza ascoltare il Consiglio comunale e i rappresentanti della Consulta (espressione dei cittadini del capoluogo di regione). È andato via senza avvisare né tantomeno salutare”. È la condanna, senza giri di parole, da parte della Consulta dei servizi socio sanitari del Comune di Campobasso, presieduta da Pina Bozza, nei confronti del presidente della Regione-commissario dopo il suo intervento in Aula per illustrare il Piano Operativo Sanitario 2022-2024. Sulla stessa linea anche il capogruppo della Lega, Alberto Tramontano e il presidente del Consiglio comunale, Antonio Guglielmi, che hanno espresso il loro disappunto in Aula per l’abbandono dei lavori del presidente-commissario prima del punto stampa.

L’organismo di partecipazione popolare, già prima della Conferenza dei Sindaci dello scorso marzo, aveva chiesto maggiore attenzione al tema della medicina del territorio, ma anche ai fondi previsti nel PNRR invitando “l’amministrazione comunale a rappresentare allo Stato ed alla Regione le necessità del territorio affinché sia parte attiva nella programmazione dei fondi in rapporto alle reali esigenze degli abitanti di Campobasso”, ma soprattutto “l’azzeramento del debito sanitario così come è successo per esempio in Calabria”.