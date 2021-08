Consulta comunale dei Giovani, D’Andrea Presidente e Nardella Vice

Si è tenuta giovedì sera la prima riunione della Consulta dei Giovani del Comune di Bojano, recentemente istituita dal Consiglio comunale matesino. La prima seduta è stata convocata, presso il Palazzo Colagrosso, dall’assessore alle Politiche giovanili, Raffaella Columbro, con all’ordine del giorno l’elezione del presidente, del vicepresidente e del direttivo. Presenti all’appuntamento anche il sindaco Carmine Ruscetta e gli assessori Carmen Romano, Vincenzo Feraiorni e Gianni Marro. Un segnale di vicinanza importante da parte dell’amministrazione. La Consulta, come previsto dal Regolamento, è un organismo permanente di coordinamento, confronto e sostegno delle attività a favore dei giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, residenti a Bojano e nei comuni dell’ambito territoriale bojanese. Nelle scorse settimane, il comune ha dato la possibilità ai giovani di aderire, presentando un’apposita richiesta. In avvio dei lavori, gli intervenuti si sono confrontati sulle modalità da seguire per rendere operativo l’organismo. Successivamente sono state presentate le candidature ed è stato avviato il voto. Eletto alla carica di presidente è stato il giovane Biase D’Andrea con 18 preferenze. Secondo per numero di preferenze Giuseppe Nardella, con 10 voti, che sarà dunque il vice presidente. Nel direttivo, invece, sono stati eletti Michele Fratantuono, Giuseppe Priolo, Chiara Bernardo, Giulia Ruggiero, Angelo Iacovantuono, Italo Risi, Lorenza De Carlo, Vincenzo Grano e Michele Taddeo. Soddisfatto il Presidente D’Andrea che al termine della riunione ha dichiarato: «Sono onorato di ricoprire il ruolo di Presidente della prima Consulta Giovanile della storia di Bojano. Sono state settimane intense quelle che hanno preceduto alla storica giornata di ieri in cui per la prima volta un gruppo di giovani si è riunito per dare vita ad uno spazio di confronto e proposta sulle politiche giovanili e allo stesso tempo di azione sul vuoto sociale e culturale che da anni caratterizza il nostro territorio. Spero e credo che saremo in grado di prendere tutto il protagonismo che i e le giovani bojanesi meritano». Soddisfazione è stata espressa anche dal vice presidente Giuseppe Nardella: «Sarà l’occasione per dar voce a una parte di cittadinanza spesso non ascoltata. Ci auguriamo di comprenderla ed è nostra intenzione provare a far in modo che la comunità si adoperi nel dargli peso. Occorre rinsaldare il rapporto tra istituzione e giovani». Nei prossimi giorni la Consulta tornerà a riunirsi per iniziare a programmare e avviare le attività. Gianluca Caiazzo