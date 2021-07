Consorzio Industriale, Nico Romagnuolo si dimette

Era l’inizio di giugno, quando il gruppo dei 5 Stelle in Consiglio regionale rese noto il parere dell’Anac: la carica di commissario straordinario del nucleo industriale di Campobasso-Bojano non poteva essere conferita a Nico Romagnuolo, consigliere regionale fino alla primavera del 2020. Lo vietava la legge sulla inconferibilita’ delle cariche ad ex consiglieri regionali.

Con una delibera del 27 maggio l’Anac aveva dichiarato decaduto l’esponente di Forza Italia designato dalla Giunta Toma. “Quella nomina era illegittima, dovevano passare almeno due anni dall’uscita di Romagnuolo dal Consiglio regionale”, avevano denunciato dal Movimento 5 Stelle. Le conseguenze sul Consorzio che aveva tre milioni e mezzo di debiti e riunisce una ventina di imprese ed enti potrebbero avere ripercussioni sulla ripresa economica dell’area matesina: “Ci rivolgeremo alla Procura”, insistevano i pentastellati. Il governo regionale avrebbe potuto fare ricorso al Tar Lazio. Ma, alla fine, è venuta fuori un’altra opzione, Nico Romagnuolo si è dimesso per motivi personali e Toma ha nominato al suo posto per sei mesi una dirigente regionale, Claudia Angiolini, con una indennità di carica di circa quindicimila euro.