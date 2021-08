Consorzio industriale Campobasso-Bojano, Angiolini nuovo commissario: 15.400 euro per sei mesi

Dopo che l’Anac aveva decretato l’illegittimità della nomina di Nico Romagnuolo, e in seguito alle dimissioni di quest’ultimo da Commissario del Consorzio per lo Sviluppo industriale di Campobasso-Bojano, il presidente delle Regione Donato Toma, con proprio decreto, ha nominato Claudia Angiolini quale Commissario straordinario del Consorzio. L’Avvocato Angiolini, dipendente dell’Avvocatura regionale, resterà in carica per sei mesi e percepirà, per l’incarico semestrale, un’indennità lorda di 15.400 euro.

Dunque l’Ente, commissariato, ha un nuovo commissario che avrà il compito di adottare ogni provvedimento necessario per l’attuazione della legislazione regionale in materia “di distretti industriali e sistemi produttivi locali”, e per la temporanea amministrazione e gestione dell’Ente commissariato.