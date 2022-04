Consorzio Industriale: Alfredo Ricci fa il “pieno” di indennità, alla presidenza confermata la Passarelli

Rinnovate le cariche direttive del Consorzio Industriale di Isernia-Venafro. Chi fa festa è Alfredo Ricci, presidente della Provincia e sindaco di Venafro, che alle due indennità che già riscuoteva, da oggi aggiunge pure quella da assessore del Consorzio. Per il resto tutto come previsto, alla presidenza è stata confermata Stefania Passarelli, sindaco di Pozzilli. In giunta con lei entrano, oltre Alfredo Ricci, anche Giuseppe Caranci, di Sesto Campano, Pasquale Colitti di Carpinone e Giovanni Martino di Macchia d’Isernia.