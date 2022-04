Consorzio di bonifica Basso Molise, chiesto incontro urgente con Toma

Coldiretti Molise, Confagricoltura Molise e Cia Molise hanno chiesto un incontro urgente con il presidente della Regione, Donato Toma per discutere la problematica finanziaria, strutturale e

programmatica del Consorzio di Bonifica “Basso Molise”, al fine di garantire la funzionalità ordinaria dell’Ente per la campagna irrigua in corso.

Così in una nota congiunta a firma del delegato confederale di Coldiretti, Giuseppe Spinelli, dalla presidente di Confagricoltura Molise, Maria Concetta Raimondo e dal Presidente di Cia Molise, Luigi Santoianni si vuole portare urgentemente all’attenzione le istanze del Comitato “Consorziati Bonifica Basso Molise”, con le quali vengono rimarcate le problematiche inerenti la gestione ed il funzionamento del Consorzio per la campagna irrigua in corso alla luce della Delibera di G.R. n.539 del 30/12/2020 con la quale si affidava l‘incarico al Commissario, Ing. Vincenzo Napoli di procedere alla realizzazione del progetto di fusione dei due Enti consortili e dopo aver audito la relazione di gestione del Commissario del Consorzio di Bonifica “Basso Molise”, in data 21 aprile, in cui evidenziava la totale assenza di risorse finanziarie atte a garantire l’ordinaria funzionalità dell’Ente consortile.