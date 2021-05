Consolato regionale dei Maestri del Lavoro del Molise: al via con T-Fad e altri progetti

Le restrizioni imposte dal coronavirus hanno non poco bloccata la nostra attività regionale, in attesa di poter riprendere tutte le nostre attività in presenza, abbiamo iniziato una nuova esperienza con la T-FaD, testimonianza formativa a distanza. Per quanto riguarda i MdL, è stata condivisa e accettata dai docenti e studenti per l’alto profilo dei contenuti proposti unitamente alle visite virtuali di aziende che faremo appena possibile.

Con il mese di aprile abbiamo ripreso a vederci in sede e con l’impegno profuso da alcuni consiglieri e Maestri che hanno sacrificato molto del loro tempo libero finalmente siamo riusciti ad organizzare tre gruppi di lavoro rispettivamente per “T_FAD”, “Natura Dì” , “Lato Artistico dei Maestri”, progetti a livello nazionale.

Partiamo con il progetto “T-Fad” e proseguiremo con gli altri due. Grazie all’impegno della nostra Console, Giuseppina Petta, e del portavoce, Gino Calabrese, presso il Liceo Scientifico Romita di Campobasso, abbiamo avuto un primo appuntamento per la nostra Testimonianza nell’ambito del Progetto Nazionale, pur se ancora a distanza, nelle giornate del 10 e 12 maggio. Relatore il Maestro del Lavoro, Dott. Ing. Vittorio Moffa, già ex Direttore Regionale FS, che ha trattato il tema inerente la rete ferroviaria in Molise, i treni in Molise, evoluzioni e prospettive, il mondo del lavoro in FS”.

Il modulo formativo ha rappresentato uno strumento per condividere con gli alunni l’esperienza ultra trentennale di un ex ferroviere, con cenni storici sulle prime ferrovie in Italia e focus sulla regione Molise. È stata, inoltre, sottolineata l’importanza del rispetto delle norme in generale ed in particolare nell’ambiente ferroviario. Nella parte conclusiva si è fatto riferimento al mondo del lavoro, con la descrizione della macro organizzazione della Società FS S.p.A. e le modalità di accesso al lavoro in tale azienda.

Al primo appuntamento, dalla nostra sede del Consolato Regionale dei Maestri del Lavoro, è intervenuta anche la Console, Giuseppina Petta, che ha salutato le due classi di 5^ del Liceo Scientifico Romita di Campobasso, che, come comunicatoci dalla Prof.ssa Rubino, hanno seguito con molto interesse. Nella seconda testimonianza è stato affrontato dal Maestro del Lavoro Gino Calabrese anche il mondo della fotografia e del reporter.