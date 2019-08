Consiglio sulla sanità: la proposta è quella di far divenire il Vietri una sede distaccata del San Timoteo

LARINO

È andato in scena ieri pomeriggio, a Palazzo Ducale, il consiglio Comunale di Larino, assise programmata sulla scia della richiesta protocollata dal gruppo di opposizione dopo aver accolto la proposta avanzata dal Comitato Basso Molise per il Bene Comune per un’assise incentrata sul tema sanitario, ed in particolare sui servizi e sul futuro del Vietri. Una seduta che seppur monotematica come auspicato è stata aperta agli interventi del pubblico. Una discussione lunga e costruttiva, animata dai diversi interventi che hanno segnato l’apertura dei lavori: da quelli dei rappresentanti del comitato stesso, sindacalisti, semplici cittadini, fino all’intervento del consigliere regionale in quota M5S, Andrea Greco.

Proprio quest’ultimo, nel suo intervento della «falsa mobilità attiva», perché a fare mobilità attiva non è l’Asrem, quindi il comparto pubblico della sanità regionale, bensì la Neuromed e la Cattolica, ovvero il comparto privato della sanità. Questo, secondo i 5 Stelle finisce per creare un danno ai Bilanci della sanità molisana, poiché la Regione Molise anticipa decine e decine di milioni per le prestazioni dei pazienti extra regionali, che solo dopo due anni gli vengono riconosciute dalle regioni di riferimento e spesso in misura inferiore rispetto a quella da noi anticipata. «Sono soldi che vengono drenati dal comparto pubblico e anticipati al privato. Nella seconda parte, il consiglio ha deciso, all’unanimità di stabilire un percorso che faccia rete tra i vari comuni del basso Molise e che sia in grado di rappresentare in maniera coerente le esigenze della comunità. È un’idea – ha spiegato a margine del consiglio il sindaco di Larino, Pino Puchetti – che ho già evidenziato all’interno dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino, (di cui Puchetti e presidente), ovvero quella di tutelare dal punto di vista territoriale il servizio ospedaliero e le prestazioni sanitarie. A riguardo ho già parlato con il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, chiedendo lui se questa visione, condivisa da tutti i sindaci del nostro ambito, può essere condivisa eaccolt anche dall’Ambito Territoriale Sociale di Termoli».

Una proposta, quella illustrata dal primo cittadino che ha trovato la convergenza sia dell’opposizione sia dei comitati presenti in aula. «Allo stesso tempo – ha poi aggiunto – il Consiglio ritiene che questa battaglia a tutela della sanità deve portare una riabilitazione come ospedale per acuti del Vietri». La proposta è quella di far divenire il Vietri una sede distaccata del San Timoteo. Questa è l’idea emersa… proposta che è stata approvata già approvata i sede di consiglio il 2 maggio scorso e che è stata riconfermata anche in questa occasione.