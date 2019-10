L’intervento del Commissario ad Acta: «Sono 10 mesi che fotografiamo la situazione del Molise»

Un consiglio comunale monotematico per discutere del tema della sanità quello che è in corso presso il Comune di Campobasso. In apertura dei lavori è stata la consigliera Salvatore a presentare l’ordine del giorno sulla sanità molisana con particolare attenzione alla situazione del Cardarelli di Campobasso. Attualmente il consiglio comunale è stato sospeso per permettere alle associazioni e agli ospiti di iscriversi a parlare che successivamente potranno dire la loro.

Primo tra gli interventi è stato quello della dottoressa Carolina De Vincenzo, presidente dell’Ordine dei Medici di Campobasso che ha rimarcato le carenze del settore: «Da 10 anni il tavolo tecnico opera per il controllo dei bilanci e dei Livelli Essenziali di Assistenza e ha iniziato il risanamento contabile dell’azienda, ma senza elevare la qualità dei servizi per i cittadini. È mancata inoltre la distinzione chiara tra pubblico e privato con uno sbilanciamento della spesa; la cultura dell’appropriatezza delle cure per i cittadini, spesso e volentieri disinformati e piuttosto strumentalizzazati per mantenere in vita strutture fatiscenti; l’incisività per uscire dall’isolamento geografico modificando il decreto Balduzzi, ma soprattutto la mancata consultazione, da parte della Regione, dei medici e del personale sanitario che ritengo un fatto molto grave». Dieci i minuti a disposizione di chi si è iscritto a parlare per dire la sua.

Successivamente è stata la volta di Aida Trentalance, portavoce del Coordinamento Comitati per la difesa della Sanità Pubblica che ha rimarcato lo sbilanciamento della spesa sanitaria regionale, il 43% delle risorse, a favore del privato rispetto al 35% della media nazionale. «Il sindaco di Campobasso, favorendo la partecipazione dei cittadini – ha concluso – indica una conferenza dei sindaci molisani, che mai è stata convocata, affinché si possa incidere realmente a favore della sanità pubblica».

La rappresentante del Comitato Pro Cardarelli, Clementina Porzio, ha annunciato di aver chiesto al direttore generale, Lucchetti, l’attivazione della Stroke Unit e il ripristino della Neurochirurgia.

E’ intervenuto anche il senatore del M5S, Fabrizio Ortis, che ha assicurato che «la politica non debba più permettere che i cittadini subiscano le scelte calate dall’alto perché attengono ad un loro diritto fondamentale e vanno tutelati per questo».

In Aula anche il rappresentante delle associazioni di quartiere di Campobasso, Alberto Cancellario, che ha chiesto che il Cardarelli torni ad essere un Dea di II livello con tutte le branche specialistiche presenti negli anni ’90.

Aggiornamento ore 11.02

E’ terminato da poco l’intervento del Commissario ad acta per la sanità in Molise, Angelo Giustini, che ha ricordato che la bozza del Piano Operativo Sanitario è ancora in divenire e tutti, compresi comitati e associazioni di categoria, devono lavorare alla sua stesura definitiva. «Si sta parlando dopo che per 10 mesi abbiamo fotografato la situazione della sanità nel bene e nel male. Anche il consiglio regionale ci ha invitato più volte e con loro andremo a condividere quella che sarà la bozza sulla quale dobbiamo lavorare tutti».

Ha preso la parola il dottor Italo Testa, rappresentante del Forum a difesa della sanità pubblica. «Le strutture private hanno preso gran parte delle risorse, non solo per la gestione quotidiana, ma per ampliarsi a scapito degli ospedali pubblici che sono ridotti all’osso a livello di infrastrutture e apparecchiature. A Termoli la struttura è stata depauperata a livello di personale e di strutture nonostante avesse un bacino di utenza di 750 parti all’anno. Oggi si fa impresa privata con i soldi pubblici. La politica è andata e va verso la privatizzazione della sanità e il Molise ne è diventato la cavia. L’ospedale di Agnone, sulla carta riconosciuto come struttura di area disagiata, non ha neanche le ambulanze per il trasferimento dei pazienti. Spero che la situazione possa cambiare al più presto».

Aggiornamento ore 12.04

Il direttore generale dell’Asrem, Antonio Lucchetti, in Consiglio comunale: «Il vecchio Piano Operativo Sanitario non contemplava le esigenze economiche con il carattere di urgenza delle cure. Quindi poca cosa sul piano organizzativo. Abbiamo deciso di investire nelle attrezzature, nuova Tac per il pronto soccorso; tra una settimana andrà in funzione la nuova risonanza magnetica. Il Cardarelli ha mantenuto Cardiologia che non era nel Pos; abbiamo chiesto e ottenuto un finanziamento dalla Regione per Stroke Unit al Cardarelli. Abbiamo trovato spazi e li abbiamo ristrutturati. Puntiamo a stabilite un collegamento tra le specialità di Campobasso e quelle negli ospedali dove mancano a partire dall’impiego nella Neurologia per l’ictus. Lo estenderemo ad altri settori come la Pediatria. Cardarelli non trascurato come nessun altra struttura. Solo mettendo a disposizione della rete le specialità si può garantire una sanità efficiente come non è stato finora a causa dei campanilismi che hanno prevalso».