Consiglio regionale, una seduta al mese per le interrogazioni: stabilito il calendario di ottobre

Convocata ad horas dal Presidente Quintino Pallante durante la seduta del Consiglio regionale, si è svolta nella mattinata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. Ha partecipato alla Conferenza anche il Presidente della Giunta regionale, Francesco Roberti.

Il Presidente Pallante, al fine di evitare arretrati e rispettare quindi le tempistiche previste dal Regolamento consiliare per gli atti rogatori, ha proposto di tenere una volta al mese una seduta dell’Assise dedicata esclusivamente alle interrogazioni.

Sentite, poi, le indicazioni dei diversi Consiglieri e tenuto conto degli impegni istituzionali degli stessi e della Giunta per i prossimi giorni, il Presidente Pallante ha deciso di fissare la prossima riunione ordinaria dell’Assemblea per martedì 10 ottobre, mentre la seduta per il question time è stata indetta per il 24 ottobre. Fermo restando la seduta straordinaria del Consesso del 31 ottobre, per il ricordo delle vittime del terremoto del 2002.

Il Presidente Pallante, facendo il punto sugli atti amministrativi licenziati dalle commissioni e gli atti di indirizzo e rogatori presentati dai singoli Consiglieri, ha raccolto in merito le indicazioni dei diversi Capigruppo per quanto concerne l’ordine del giorno della seduta del giorno 10.

Facendo frutto della discussione, il Presidente del Consiglio regionale, infine, ha deciso, con la condivisione dell’intera Conferenza, di creare un gruppo di lavoro, coordinato dal Consigliere Vincenzo Niro, e composto dai Consiglieri Di Pardo, Fanelli e Salvatore, per approfondire le più opportune strategie per garantire l’espletamento, nell’ambito delle previsioni statutarie e legislative, dell’iniziativa legislativa da parte dei singoli Consiglieri e delle relative coperture finanziarie.