Consiglio regionale: scuolabus in arrivo per il Comune di Lupara

Presieduta dal Presidente Salvatore Micone si è svolta una riunione del Consiglio regionale nella quale sono stati approvati il rendiconto finanziario 2019 dell’Assemblea, la variazione di bilancio 2020- 2022 dell’Assise e vari 4 atti di indirizzo relativi all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per interventi nel settore sociale e sanitario, al finanziamento di borse di studio per professioni scientifiche, alla proroga delle manutenzioni degli impianti termici nel corso dell’emergenza Covid e alla dotazione di uno scuolabus per il comune di Lupara.

In particolare: è stato approvato (con 11 voti favorevoli, 6 contrari e un astenuto) il “Rendiconto finanziario anno 2019 del Consiglio regionale”, proposto dall’Ufficio di Presidenza. Il relatore del provvedimento, Consigliere Di Lucente, ha spiegato come dall’analisi di bilancio, tra le altre ose, emerga un avanzo di amministrazione (rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza e uno riferito alla gestione dei residui) pari a euro 583.582,19 con i pagamenti effettuati con regolari mandati di derivanti da determinazioni dirigenziali o da deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza: per la parte dei movimenti di cassa le risultanze definitive concordano con quelle esposte dal Tesoriere del Consiglio regionale. Il Consiglio in proposito ha poi approvato all’unanimità un ordine del giorno, firmato da tutti i Consiglieri presenti, collegato che impegna il Presidente e la Giunta regionale a destinare le somme dell’avanzo del Rendiconto, riferito all’anno 2019, del Consiglio regionale a tutte quelle Strutture che erogano servizi socio-sanitari e sociali, ed in particolare che si occupano dell’assistenza a pazienti trapiantati, al trasporto dializzati, ai disabili, ai pazienti con malattie gravi e rare, come da rilevazione dell’assistenza con scheda SVAMA, atteso il particolare impegno profuso e le notevoli difficoltà assistenziali proprie del periodo pandemico in corso. Nel dibattito sul rendiconto è intervenuto per esprimere la propria posizione il Consigliere Greco. È stata approvata (con 12 voti favorevoli, 6 contrari e 1 astenuto) la “Variazione di assestamento al Bilancio di previsione 2020-2022 del Consiglio regionale”, anch’essa presentata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea. Il relatore della proposta, e Presidente della I Commissione, Andrea Di Lucente, ha evidenziato come il provvedimento attua delle variazioni di stanziamenti di spesa su alcuni capitoli che non presentano sufficiente disponibilità per il corretto funzionamento del Consiglio Regionale, reperendo le somme necessarie da capitoli che, invece, presentano una disponibilità superiore al reale fabbisogno. Nello specifico alcuni capitoli risultano sovradimensionati perché, a causa dell’emergenza Covid, non sono state svolte una serie di attività. Di qui le opportune variazioni ed esposizioni di costi. In considerazioni di tali disponibilità il Consiglio ha in conseguenza approvato all’unanimità un ordine del giorno, illustrato dal Consigliere Primiani a nome dell’intero Ufficio di Presidenza dell’Assise, sottoscritto da tutti i Consiglieri di maggioranza e minoranza presenti, che impegna il Presidente del Consiglio Regionale a porre in essere tutte le iniziative necessarie per l’istituzione ed il finanziamento di borse di studio annuali, in favore di studenti molisani particolarmente meritevoli e talentuosi, che intendano frequentare corsi di specializzazione post laurea, master di alta formazione e dottorati di ricerca in discipline scientifiche, reperendo le necessarie risorse a valere sui fondi del bilancio del Consiglio regionale. Sul rendiconto sono intervenuti i Consiglieri Greco e Manzo e l’Assessore Pallante. Per l’ordine del giorno sono intervenuti i Consiglieri Fanelli, Greco e Manzo. sono stati approvati due atti di indirizzo, un ordine del giorno a firma del Consigliere Gianluca Cefaratti (con 16 voti favorevoli e 3 contrari) e una mozione a firma del Consigliere Filomena Calenda (10 voti favorevoli e 9 contrari) riguardanti le certificazioni agli impianti termici e lo slittamento della manutenzione degli stessi impianti per l’emergenza Covid in atto. Entrambi i provvedimenti muovono dalla considerazione delle diverse problematiche organizzative ed operative generate dalla pandemia da Coronavirus sul territorio molisano. Pertanto il Consiglio regionale con l’ordine del giorno, impegna il presidente della Giunta regionale a: decretare lo slittamento al 30 aprile 2021 della riconsegna, da parte dei tecnici abilitati, delle certificazioni relative agli impianti termici; sollecitare il Governo nazionale a voler provvedere in tempi rapidi a determinare lo slittamento della scadenza prevista per il 31 dicembre 2020 relativo alla manutenzione degli impianti stessi. L’Assise impegna altresì il Presidente della Regione ad emanare una apposita ordinanza con la quale si disponga la sospensione di tutte le verifiche e gli accertamenti in corso riferiti alla manutenzione degli impianti termici, in considerazione della emergenza sanitaria in atto e verificato il perdurare della diffusione dei contagi da Coronavirus, evitando in tal modo qualsiasi ulteriore attività che possa contribuire a incrementare tale diffusione dei contagi. Con la mozione, invece, l’Assemblea impegna Presidente della Giunta regionale a voler promuovere azioni che possano prorogare le verifiche funzionali degli impianti termici al 31 marzo 2021 e nel contempo prorogare alla stessa data il servizio di ispezione degli impianti termici per accertamento dello stato di manutenzione presso gli edifici privati effettuati dalla società erogatrice del servizio individuata dalla Regione Molise. Vista la comunanza del tema trattato, il Presidente Micone ha consentito un dibattito unico nel quale sono intervenuti, oltre ai presentatori dei due atti di indirizzo, Cefaratti e Calenda, i Consiglieri Greco, Romagnuolo, Fanelli, Primiani, Facciolla, Nola, Manzo l’Assessore Pallante e il Presidente della Regione Toma. È stata approvata all’unanimità una mozione del Consigliere Aida Romagnuolo per la dotazione di uno scuolabus al Comune di Lupara. In particolare, con l’atto di indirizzo approvato, l’Assemblea prendendo atto che gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Casacalenda residenti nel Comune di Lupara, essendo lo stesso Ente locale sprovvisto di scuolabus, sono costretti giornalmente per seguire le lezioni in presenza ad usufruire di mezzi pubblici affollati e frequentati da numerosi lavoratori, peraltro in servizio presso fabbriche ed ospedali, che potrebbero mettere a repentagli la salute dei ragazzi e quella dei loro compagni di classe considerata l’emergenza Covid in atto, impegna il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente, ad attivarsi con la massima urgenza, per garantire la dotazione di uno scuolabus al Comune di Lupara e, nell’immediato, per garantire una corsa da parte del trasporto pubblico locale, riservata esclusivamente agli stessi studenti, assicurando in tal modo il trasporto in sicurezza e nel rispetto delle norme di contenimento della pandemia da Covid 19. Sono intervenuti nel dibattito per dichiarare la propria posizione in merito, oltre al presentatore Romagnuolo, anche i Consiglieri Fontana, Greco, l’Assessore Pallante e il Presidente Toma