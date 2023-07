Consiglio regionale, Quintino Pallante è il nuovo presidente

L’esponente di Fratelli d’Italia è stato eletto al primo scrutinio con 14 voti superando anche la soglia dei 2/3 per la prima volta nella storia: maggioranza più che compatta. I due vice sono Passarelli (Il Molise che vogliamo) e Facciolla (Pd)

Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, la conferma è arrivata dal voto netto ed inequivocabile espresso dall’Aula di Palazzo D’Aimmo: il nuovo presidente del Consiglio regionale è Quintino Pallante, esponente di Fratelli d’Italia, con 14 voti sui 21 espressi. Tutti i 7 consiglieri di opposizione hanno votato scheda bianca. In apertura, come prescritto dallo Statuto, la prima seduta della nuova legislatura è stata presieduta dal “consigliere anziano”, Michele Iorio, altro esponente meloniano, con Andrea Greco ed Angelo Primiani del Movimento Cinque Stelle, i più giovani, in qualità di segretari durante lo scrutinio a voto segreto.

I due vice presidenti del Consiglio eletti sono stati Stefania Passarelli per la maggioranza (Il Molise che vogliamo) con 13 voti e Vittorino Facciolla (Pd) con 7 voti e una scheda bianca che, vista la distribuzione numerica dei voti per l’esponente Dem da parte dell’intera opposizione, è stata probabilmente espressa dalla maggioranza. L’ultimo scrutinio ha riguardato l’elezione dei due vice segretari con Fabio Cofelice (Noi Moderati) che ha ottenuto 14 voti per la maggioranza e Angelo Primiani (Movimento Cinque Stelle) con 7.

“Non nascondo di essere emozionato di presiedere l’assemblea con cui si apre la 13esima legislatura dopo averne fatte nove – ha esordito Iorio -. La funzionalità del Consiglio è un valore inestimabile. Tutti siamo artefici del destino della nostra regione”. Ai consiglieri, come da tradizione, è stata consegnata copia della Costituzione e del Regolamento interno di funzionamento dell’Assemblea. Lo stesso presidente della giunta, Francesco Roberti, prima dell’inizio dello scrutinio aveva comunicato proprio il nome di Pallante come indicazione di voto per la maggioranza.

Con oggi, lunedì 24 luglio, è la prima volta nella storia – dopo le elezioni regionali celebrate ad inizio estate – che il vertice di Palazzo D’Aimmo viene eletto al primo scrutinio ottenendo almeno i 2/3 delle preferenze espresse dall’Aula. Almeno, perché la “soglia” imposta dallo Statuto è stata superata di un voto, arrivando a 14, con la maggioranza di centrodestra che restituisce un segnale inequivocabile sulla sua compattezza. (adimo)