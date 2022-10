Consiglio regionale, Paola Matteo giura da Garante dei Diritti. Il M5S esce dall’Aula

Le prime parole dopo la nomina: “Rappresenterò la voce dei cittadini facendo rete con le altre istituzioni”

Nel corso della seduta del Consiglio regionale di questa mattina, martedì 4 ottobre, il nuovo Garante regionale dei diritti della persona, Paola Matteo, ha prestato giuramento ai sensi della Legge Regionale 17/2015. I consiglieri Greco e Manzo, a nome di tutto il Gruppo M5S, hanno annunciato la loro uscita dall’Aula al momento del giuramento. Nel formulare gli auguri di buon lavoro alla professoressa Matteo, il Presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, ha ringraziato il Garante uscente, Leontina Lanciano, per il buon lavoro svolto nel suo mandato.



“Non nascondo l’emozione di entrare in quest’Aula con un’altra veste – ha rimarcato la dottoressa Matteo nel suo messaggio all’Aula – in un ruolo delicato e di grande onore. Spero di poter dimostrare tenacia e perseveranza e realizzare in pieno le parole del poeta libanese Kahlil Gibran secondo cui ‘difendere diritti degli altri è il fine più alto e nobile di un essere umano’. Svolgerò il mio mandato con la massima correttezza, impegno ed equità facendo rete con le altre istituzioni”.



I soggetti d’intervento saranno “i minori, i quali sono soggetto di diritti, non solo di tutela e protezione; i detenuti e la difesa civica. Per i ragazzi – ha rimarcato – l’attenzione sarà altissima, in Molise vi sono problematiche a volte sommerse e l’impatto psicologico della pandemia è stato importante. Cercherò di avvicinare il carcere alla società, di garantire condizioni di vita ottimale a chi è recluso attraverso il diritto a studio, al lavoro e alla formazione professionale. Mi auguro – ha concluso la dottoressa Matteo – che il garante possa diventare un punto di riferimento per i cittadini e le istituzioni, a volte poco propense a risolvere i loro problemi. Rappresenterò la voce dei cittadini favorendo un dialogo costruttivo con le istituzioni”.