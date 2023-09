Consiglio regionale, ogni lunedì i gruppi incontreranno cittadini e associazioni

L’assemblea tornerà a riunirsi venerdì 8 settembre per le modifiche ai rendiconti generali della Regione Molise per gli esercizi 2019 e 2021

Decisa in conferenza capigruppo la prossima seduta del Consiglio regionale dedicata alle modifiche ai rendiconti generali della Regione Molise per gli esercizi 2019 e 2021. I presidenti dei gruppi consiliari incontreranno ogni lunedì associazioni, gruppi di cittadini, rappresentanti dei lavoratori e portatori di interesse che avanzeranno formale richiesta di audizione. Di seguito, la nota con il resoconto della Conferenza tenutasi questa mattina, lunedì 4 settembre:

«Il presidente Pallante ha informato la capigruppo dell’avvenuta approvazione da parte della I Commissione permanente delle modifiche richieste dalla Corte dei Conti ai Rendiconti generali della Regione per gli anni 2019 2021 contenute in un disegno di legge della Giunta regionale e della richiesta del presidente della Regione, Francesco Roberti, di poter trattare in Consiglio regionale la proposta di legge nel più breve tempo possibile, in vista dei successivi diversi documenti di bilancio. Pallante, a tal fine, ha proposto di tenere il prossimo Consiglio venerdì 8 settembre alle ore 10.00. I Capigruppo si sono detti tutti concordi.

Il presidente Pallante, quindi, ha proposto la fissazione per un giorno a settimana, distinto dalle sedute dell’Assemblea, nel quale di norma i Capigruppo possano incontrare gruppi di cittadini, associazioni, lavoratori, organizzazione e portatori di interesse che ne facciano richiesta. Anche in questo caso i diversi rappresentanti dei gruppi consiliari hanno dato all’unanimità parere favorevole. In conseguenza il Presidente, facendo sintesi delle diverse posizioni espresse, ha indicato il lunedì quale giorno dedicato alle audizioni per coloro i quali faranno richiesta formale di essere auditi dai presidenti dei gruppi politici presenti in Consiglio».