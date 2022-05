Consiglio regionale, inaugurata bibliotecaCodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza, banche dati, opere generali e bibliografiche, illustrazioni, giornali e periodici, nonché pubblicazioni relative alle discipline giuridiche, politiche, economiche, sociologiche e storiche del Molise: da oggi questo patrimonio librario viene reso fruibile al pubblico interno e a quello esterno.

Questa mattina, a Palazzo D’Aimmo, la cerimonia d’inaugurazione della Sala posta al piano terra dello stabile, ristrutturata di recente per ospitare la biblioteca e, più in generale, eventi di natura culturale aperti al territorio. Un luogo di cultura e di studio, come ha sottineato il presidente Toma, che rappresenta un valore aggiunto e un arricchimento per la comunità. La cerimonia ha avuto dei momenti musicali a cura della banda del Liceo Galanti di Campobasso e si è conclusa con la visita alla mostra di Michele Santelia, una raccolta di classici della letteratura riscritti al contrario.