Consiglio regionale in corso (SEGUI LA DIRETTA)

CAMPOBASSO

Seduta del Consiglio regionale del Molise in corso a Palazzo D’Aimmo (segui la diretta qui) con inizio alle ore 10, successivamente sospesa per poi riprendere alle 14,30. Dopo il differimento della seduta monotematica dedicata al tema della sanità, prevista per oggi (mercoledì 24 luglio), alla quale avrebbero dovuto prendere parte entrambi i commissari impossibilitati perchè impegnati al Tavolo con il Ministero della Salute, la riunione dell’Assise regionale si sta tenendo regolarmente con all’ordine del giorno gli argomenti della seduta aggiornata dello scorso 16 luglio. Assente il presidente Donato Toma impegnato a Roma.

Questa mattina nuovo presidio dei lavoratori ex Gam fuori Palazzo D’Aimmo, ancora alla ricerca di risposte sul quale sarà il loro destino in vista di novembre, quando non percepiranno più gl ammortizzatori sociali. Intanto, ai lavoratori è stata garantita loro una seduta monotematica sulle vertenze lavoro in corso e che sarà fissata nei prossimi giorni.

Mentre la seduta dedicata al “Nuovo Piano Operativo Sanitario 2019”, alla quale prenderanno parte anche i commissari si terrà il 30 luglio prossimo alle 10.